Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz Bayramı'nda neler yapılır, kimler kutlar? 2022 Nevruz Bayramı bu yıl hangi gün kutlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mart ayının son günleri yaşanırken gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer aldı ve farklı illerden vatandaşlar Nevruz Bayramı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN, NASIL KUTLANIR?
Nevruz her yıl, 21 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun nedeni, Güneşin 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart'ta eşitlenip daha sonra kuzey yarımküre lehine bozulmasıdır.
Kuzey yarımkürede yaşayan bazı toplumlar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlamaktadır. Zerdüştlük ve Bahailer de Nevruz kutlamaktadır. Kürtler, Nevruz'un Kürt ve İran mitolojisinde yer alan Kawa Efsane'siyle bağlantılı olduğuna inanmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türkleri ise Nevruz'un Göktürklerin Ergenekon'dan çıkmasını ve baharın gelişini ifade ettiğine inanmaktadır. İslami bir şenlik olmamasına rağmen İran'da da kutlanmaktadır.
3000 yıldan fazladır kutlanan Pers kökenli bu bayram, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmiş ve Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne eklenmiştir.
NEVRUZ NEDİR?
Nevruz geleneğinin tarihi, en son Buzul Çağı'nın bitmesinden hemen önceki günlere yani 15.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-Iranlıların avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil etmektedir.
Farsça 'yeni gün' veya 'yılın ilk günü' anlamına gelen Nevruz, her milletin kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibarıyla baharın gelişini haber veren tarihe denmektedir. Baharın ilk günü Nevruz Bayramı olarak kutlanır.