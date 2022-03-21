Makatına sakladığı uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarıldı! Bursa'da yarım milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu taşıyan kuryeyi takibe alan Bursa polisi; teslimat esnasında kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Kuryenin üzerinde ve aracında yarım milyonluk kokain, makatından ise 50 gram metamfetamin çıktı.



İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu geleceği istihbaratını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro ekipleri, şüpheliyi teslimat adresine kadar takip etti. Buluşma noktasına baskın yapan ekipler zanlı R.Y.'yi gözaltına aldı.



Şüpheli R.Y.'nin emniyetteki çapraz sorgusunda ekipleri şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin aracından ve üzerinden çıkan 300 gram kokainin yanı sıra makatında da 50 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Şüpheliyi kontrol amaçlı hastaneye götüren ekipler; burada yapılan cerrahi operasyonla metamfetamini çıkardı.



Şüpheli; emniyetteki sorgusunda hafta içi peşinat olarak 70 bin lira aldığını ve teslimat sonrasında kalan miktarı alacağını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerinin yarım milyonluk uyuşturucuyu teslim alacak olan satıcıyı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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