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    • 06.11.2020 09:47
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    dan 23 yıl hapis cezası alan jinekolog Prof. Dr. , şimdi de oğlunun kız arkadaşına cinsel saldırıdan suçlanıyor

    Hastalarına 'nitelikli da' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan jinekolog Prof. Dr. , şimdi de oğlu 'in kız arkadaşı Çiğdem K.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

    Tacizci profesör hakkına iğrenç iddia

    Hastalarına 'nitelikli da' bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan jinekolog Prof. Dr. , şimdi de oğlu 'in kız arkadaşı Çiğdem K.'ya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

    GENİTAL BÖLGESİNE ÇIPLAK ELLE DOKUNDU
    Jinekoloğun 2007'de muayene sırasında Çiğdem K.'nın genital bölgesine çıplak elle dokunduğu ve cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Atakan Sevilen de tanık olarak ifade verdi. Sevilen ifadesinde o dönemde kız arkadaşının kadınsal bir hastalığının bulunduğunu, onu babasına yönlendirdiğini, bir kez birlikte muayeneye gittiklerini ancak daha sonra eğitimi için yurt dışına çıktığını anlattı.

    "BANA YAPILAN UYGULAMA BİRAZ RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUMDU"
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı ve iddianame düzenledi. Soruşturmada, Çiğdem K.'nın erkek arkadaşına attığı "Bana yapılan uygulama biraz rahatsız edici bir durumdu benim açımdan. Onu bir ara konuştuğumuzda açıklarım" maili de delil sayıldı. Jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında 'nitelikli taciz' iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    NE OLMUŞTU?
    Ünlü jinekolog Fecri Sevilen hakkında iki kadının açtığı cinsel saldırı davası sonuçlanmış ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, jinekolog Fecri Sevilen'i, iki mağdura yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere iyi hal indirimi ile birlikte toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

    "MASADA GÖĞÜSLERİME DOKUNMAYA BAŞLADI!"
    Sevilen'in ceza almasının ardından bir başka kadın da yıllar önce aynı doktor tarafından taciz edildiğini şu sözlerle aktarmıştı; "Tam 20 yıl önceydi. 25 yaşında genç bir kızdım. O zaman İstanbul'da yaşıyordum. İnşaat mühendisiyim. Hormon sorunum vardı. Tedavi için Fecri Sevilen'e gittim. 4-5 kere gittim, herhangi bir sorun yoktu. Muayenehanesinde her zaman tek olurdu. muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. 'Napıyorsunuz' dedim. 'Ben senin baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi.

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