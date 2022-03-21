Feci şekilde darp edilen kadının yardım çığlığı: Annelik hakkım elimden alındı

ANNELİK HAKKIM ELİMDEN ALINDI

8 yılını birlikte geçirdiğini ifade ettiği M.Ç. tarafından darp edildiğini ifade eden Yıldıran skandal bir iddada da bulundu. Yıldıran paylaştığı notta "8 senede şiddetin her türlüsü, uyuşturucu ve kaybolan yıllar...