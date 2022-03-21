Feci şekilde darp edilen kadının yardım çığlığı: Annelik hakkım elimden alındı

Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran darp fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yüzü ve vücudunun kanlar ve morluklar içerisinde kaldığı fotoğraflarını paylaşan kadın, sosyal medya kullanıcılarına seslenerek yardım çığlığı attı.
ANNELİK HAKKIM ELİMDEN ALINDI
8 yılını birlikte geçirdiğini ifade ettiği M.Ç. tarafından darp edildiğini ifade eden Yıldıran skandal bir iddada da bulundu. Yıldıran paylaştığı notta "8 senede şiddetin her türlüsü, uyuşturucu ve kaybolan yıllar...