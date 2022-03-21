Ankara’daki çekiçli saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

İddianamede ifadesine yer verilen Öztürk, olay günü çocuğunun hasta olduğunu, eve gitmek için acele ettiğini, trafik sıkışıklığını hafifletmek için kontrollü bir şekilde başka sürücüler gibi kırmızı ışıkta geçtiğini ve o sırada kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. İddianame, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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