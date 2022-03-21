Daha önce akrabası tarafında taciz edilen Nuray Demir otel odasında boğularak katledildi

Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir, kötü kaderini yenemedi. İddiaya göre genç kız, 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K. tarafından taciz edildi. 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan zanlı Birol K., suçlamayı kabul etmedi. Ancak genç kızda cinsel istismar bulguları belirlendi. Zanlı, ilk duruşmada salıverildi. Okulu bırakan ve T.B ile nişanlanan Nuray Demir, bir süre sonra anlaşamayınca evlilikten vaz geçti. İddiaya göre nişanlısı, bunu gururuna yediremedi. Kızı sürekli tehdit etti. Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı T.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederek, "Eski nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden zorla konuşmak için otele götürüyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.
LİSELİ GÖNÜL KÖPEK KURBANI
Konya Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu, Anadolu lisesi 12. sınıf öğrencisi Gönül Karaoğlu, üniversiteye hazırlık kursundan dönerken kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 17 yaşındaki Gönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle ilçe halkına büyük üzüntü yaşatan Gönül Karaoğlu'nun cenazesi dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınekin Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞİRİNEL OYUNU
Bursa'da Emirhan Şirinel (21) babası Erkan Şirinel'in (45) intihar ettiğini belirterek polisi aradı. Sorguya alınan Şirinel, babasını kanlar içinde bulduğunu anlattı. Anne Pınar Şirinel de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyduğunu açıkladı. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı. Köşeye sıkışan genç, evlenmesine izin vermediği için tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.