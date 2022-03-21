Daha önce akrabası tarafında taciz edilen Nuray Demir otel odasında boğularak katledildi

Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir, kötü kaderini yenemedi. İddiaya göre genç kız, 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K. tarafından taciz edildi. 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan zanlı Birol K., suçlamayı kabul etmedi. Ancak genç kızda cinsel istismar bulguları belirlendi. Zanlı, ilk duruşmada salıverildi. Okulu bırakan ve T.B ile nişanlanan Nuray Demir, bir süre sonra anlaşamayınca evlilikten vaz geçti. İddiaya göre nişanlısı, bunu gururuna yediremedi. Kızı sürekli tehdit etti. Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı T.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederek, "Eski nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden zorla konuşmak için otele götürüyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.