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    Daha önce akrabası tarafında taciz edilen Nuray Demir otel odasında boğularak katledildi

    Daha önce akrabası tarafından taciz edilen Nuray Demir, otel odasında boğularak katledildi. Eski nişanlısı T.B tarafından öldürülmüş olabileceği iddia edildi! İşte sizler için derlediğimiz 21 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Nuray soldu!

    Antalya'da otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir, kötü kaderini yenemedi. İddiaya göre genç kız, 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K. tarafından taciz edildi. 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan zanlı Birol K., suçlamayı kabul etmedi. Ancak genç kızda cinsel istismar bulguları belirlendi. Zanlı, ilk duruşmada salıverildi. Okulu bırakan ve T.B ile nişanlanan Nuray Demir, bir süre sonra anlaşamayınca evlilikten vaz geçti. İddiaya göre nişanlısı, bunu gururuna yediremedi. Kızı sürekli tehdit etti. Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı T.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia ederek, "Eski nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden zorla konuşmak için otele götürüyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü belirtildi.



    LİSELİ GÖNÜL KÖPEK KURBANI
    Konya Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu, Anadolu lisesi 12. sınıf öğrencisi Gönül Karaoğlu, üniversiteye hazırlık kursundan dönerken kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 17 yaşındaki Gönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle ilçe halkına büyük üzüntü yaşatan Gönül Karaoğlu'nun cenazesi dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınekin Mezarlığı'nda toprağa verildi.



    ŞİRİNEL OYUNU
    Bursa'da Emirhan Şirinel (21) babası Erkan Şirinel'in (45) intihar ettiğini belirterek polisi aradı. Sorguya alınan Şirinel, babasını kanlar içinde bulduğunu anlattı. Anne Pınar Şirinel de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyduğunu açıkladı. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı. Köşeye sıkışan genç, evlenmesine izin vermediği için tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.



        ACIYA HEKİM
        Yüreklere işleyen haberin adresi Batman'dı. Uzman Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi Dr. Şenol Kılınç, COVİD-19 salgınına karşı ön saflarda savaştı. Bu sırada 7 yaşındaki oğulları Toprak COVİD- 19'a yakalandı. Virüse bağlı gelişen Multisistem Inflamatuar Sendromu nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Hayatlının en büyük acısını yaşayan anne Dr. Gülsüm Kahveci, 14 Mart Tıp Bayramı yılın hekimi ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Ödülü, biricik oğluna adadı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Hastanede nöbetteydim. Oğlumun 41.5'i bulan ateşi oldu. Hayatımda gördüğüm en yüksek ateşli hastaydı oğlum. İyileşemeyeceğini bildiğiniz halde umut etmek zordu. Kötü bir dönemdi.

        VEFAT 100'ÜN ALTINA İNDİ
        Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Covid-19 testi yapıldı. 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.



        PES DOĞURUSU!
        Tüm yurdu esir alan kar, turistik Doğu Ekspresi seferlerini de aksattı! Ankara'dan Kars'a gitmek üzere trene binen yolcular, çığ düşmesi sonucu Erzurum'un Horasan İlçesi'nde mahsur kaldı. Ekipler saatlerce karları temizlemek için çalıştı. Yaklaşık 12 saat trenin içinde bekleyen yüzlerce vatandaş seferi tamamlayamadı. Horasan'dan Kars'a otobüsle taşındı! Yolculardan Recep Yılmaz, "15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz" açıklaması yaptı.



        TARİHİ OPERASYON
        Anadolu, tarihe açılan kapıydı. Aksaray'daki Aşıklı Höyük'te yapılan kazılardan tarih fışkırdı. Bulunan 11 iskeletten birinde inceleme yapıldı. Genç bir kadına ait kafatasına beyin ameliyatı yapıldığı ortaya çıktı. Yani, dünyanın ilk beyin ameliyatının 10 bin 500 yıl önce Aksaray'da yapıldığı anlaşıldı. Hastanın ameliyattan sonra yaklaşık 10 gün daha yaşadığı ve ve öldüğü vurgulandı.



            KANSERE UÇAN TEKME
            Gaziantep'te yaşayan Özlem Kalenderoğlu, rahim kanseri olduğunu öğrendi. Bu sırada uzakdoğu sporu Wushu Tai Chi ile kendini motive etti. Hem kanseri hem de rakibini yendi. Şampiyonluğu elde etti. Hedefini belirledi: Şimdi sıra Avrupa ve dünya birinciliğinde...



            HAYATİ DURUM
            İstanbul'da Duru Doğan (14) Covid şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. Nakil listesinde ilk sıraya yazıldı. Mucize eseri 5 ayda organ çıktı. 30 yaşındaki bir kadının kalbiyle hayata yeniden sarıldı. Çağrı yaptı: Lütfen organ bağışında bulunalım.



            32 MİLYON TL DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 32 milyon 758 bin lira devretti. 5 bilenler 52 bin 664'er lira, 4 bilenler bin 27'şer lira, 3 bilenler 47'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 527 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 527 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 40'ar, 4+1 bilenler 412'şer, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                SAHİLDE ÇİFTE CESET
                İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

                VEFAT 100'ÜN ALTINA İNDİ
                Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Covid-19 testi yapıldı. 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

                RÖNTGEN FARESİ
                İstanbul'da Çetin Ö, hastanelerde vatandaşları 'Sıra beklemeyin' diyerek kandırdı. Altın takılarını çaldı. Yakalandı.

                RÜŞVET AŞISI
                İzmir'de hemşire R.Y, para karşılığı 13 kişiyi Covid-19 aşısı yapılmış gibi gösterdi. 241 yıl hapsi istendi.

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                Haberler Yaşam Daha önce akrabası tarafında taciz edilen Nuray Demir otel odasında boğularak katledildi
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