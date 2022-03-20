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    • Yaşam
    • 20.03.2022 08:38
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    • 20.03.2022 08:48
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    Bayrampaşa'da korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev aldı

    İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangını bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

    Korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev aldı

    Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölü ve yaralının olmadığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangın, Saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken alev alev yanan çatıya ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangını erken fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken binada kimsenin kalmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sırasında sokağa dökülen mahalle sakinleri ise kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında çatı katında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da korkutan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev aldı
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