Ali Akdağlı tarafından darp edildiğini iddia eden Dr. Tahir Tarımer'in yalanı ortaya çıktı

Skandal, Muğla'da meydana geldi. Uzman Çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta rahatsızlanınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil Servis'te görevli Dr. Tahir Tarımer ile arası gerildi! Olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tahir Tarımer, Akdağlı tarafından darp edildiğini söyledi. İfadesinde "Apandisit şüphesi vardı. Kendisine önce kan tahlili yapılması gerektiğini söyledim. Acil Servis'ten ayrılmak istedi. Çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi. Apandisit ameliyatının ardından taburcu olan Ali Akdağlı ise 'darp' iddialarını reddetti. Kendisine iftira atıldığını söyledi. Savcılığın yaptığı incelemede ise şok bir görüntü elde edildi! Çünkü kayıtlrda Akdağlı'nın doktora saldırmadığı belirlendi! Görüntülerde Dr. Tarımer, Akdağlı'nın peşinden gittiği bu sırada kayıp düştüğü tespit edildi. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.