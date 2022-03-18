Darp edildiğini öne süren doktor hakkında gerçek ortaya çıktı! Görüntüleri gören şoke oldu





AMELİYAT EDİLDİ

Olaya hastanenin ambulas ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Uzman Çavuş A.A.'nın (32), Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği öne sürülmüştü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği gözler önüne serdi.