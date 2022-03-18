Darp edildiğini öne süren doktor hakkında gerçek ortaya çıktı! Görüntüleri gören şoke oldu

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.
AMELİYAT EDİLDİ
Olaya hastanenin ambulas ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Uzman Çavuş A.A.'nın (32), Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği öne sürülmüştü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği gözler önüne serdi.
BELGELERİ ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde, Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş A.A.'nın elindeki belgeleri zorla almaya çalıştığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise Dr. Tahir Tarımer'in hasta yakınına bağırdığı görülüyor.