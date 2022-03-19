Okuldaki arkadaşlarına konum atan Yusuf U. ve Oğuzhan U. kendilerini ağaca asarak intihar etti

Karabük'te yaşanan olayda 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencileri Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., attıkları konuma giden arkadaşları tarafından iple ağaca asılı halde bulundu. Gençlerin okul çantalarının yanında "Telefonlarımızdaki nota bakın" "Maalesef her şey bitti. Öleceğim için çok mutluyum" yazılı bir not tespit edildi. Öğrencilerin birinin telefonunda ise kız arkadaşına yolladığı ve nottakine benzer "Ben öleceğim için mutluyum, bu hayattan kurtulduğum için. Sadece son kez sarılsaydım yeterdi ama olsun." mesajı bulundu. Lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, intiharlarının arkasındaki sır perdesinin ise telefonlarındaki mesajlarının detaylı incelendikten sonra çözüleceği öğrenildi.