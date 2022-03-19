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    Okuldaki arkadaşlarına konum atan Yusuf U. ve Oğuzhan U. kendilerini ağaca asarak intihar etti

    Karabük’te 15 yaşındaki iki arkadaş Yusuf U. ve Oğuzhan U., okuldaki arkadaşlarına konum attı. Konumdaki alana giden gençler, iki arkadaşı da ağaca asılı halde buldu. Olay yerindeki notta ise “Öleceğim için çok mutluyum” yazıyordu... İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ağlatan not!

    Karabük'te yaşanan olayda 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencileri Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., attıkları konuma giden arkadaşları tarafından iple ağaca asılı halde bulundu. Gençlerin okul çantalarının yanında "Telefonlarımızdaki nota bakın" "Maalesef her şey bitti. Öleceğim için çok mutluyum" yazılı bir not tespit edildi. Öğrencilerin birinin telefonunda ise kız arkadaşına yolladığı ve nottakine benzer "Ben öleceğim için mutluyum, bu hayattan kurtulduğum için. Sadece son kez sarılsaydım yeterdi ama olsun." mesajı bulundu. Lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, intiharlarının arkasındaki sır perdesinin ise telefonlarındaki mesajlarının detaylı incelendikten sonra çözüleceği öğrenildi.



    AVM'DE DEHŞET
    İstanbul Ataköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında İ.B. (21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye (21) tüfekle ateş etti. Saldırgan aynı tüfekle hayatına son verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız da hayatını kaybetti. Gençlerin her ikisinin de öğrenci oldukları öğrenildi.



    SEVGİLİYİZ YALANI!
    Adana'da özel güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi silah zoruyla görev yaptığı okuldan kaçırdığı ileri sürülen Enes A., tutuklandı. Zanlının, "Sevgiliyiz, biz onunla yakında evlenecektik" dediği öğrenildi.
    Ziya RAMOĞLU



        HAYDİ MAHRA
        Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi sabahı köpekten kaçarken kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ bacağını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) annesi Derya, baba Murat Pınar umutla kızlarının uyanmasını bekliyor. Baba Murat Pınar, "Dün doktorlar beyin ölümünü gerçekleşti sandılar. Tomoğrafi de beyinde kan dolaşımı tespit edildi Tekrardan makineye bağladılar umut ile meleğimizin uyanmasını bekliyoruz" dedi.



        YAĞMUR ARANIYOR
        Eski futbolcu Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç hakkında bu kez, çocuklarını almaya gelen icra heyetine saldırdığı için iddianame hazırlandı. Savcılık iddianamede, Yağmur Sarnıç ile annesi Safure Demir'in 5 kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sarnıç'ın 1.5 aydır arandığı belirtildi.



        478 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 478 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 374'er lira, 8 bilenler 268'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



            YARDIM 'İDİL'İM
            İdil Ayşe Adakan, 12 Ocak 2021'de dünyaya geldi. SMA olduğu öğrenildi. Hayatta kalması için tek umut ABD'deki gen tedavisiydi. Ancak bunun için 2 milyon 161 bin dolar gerekliydi. Ailesi kampanya düzenledi. Bilgiler ise yandaki adreslerde...

            YARDIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN İLETİŞİM ADRESLERİ
            FACEBOOK: İdil Ayşe
            INSTAGRAM: idileumutol
            TWITTER: sma_idil_ayse



            ECE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ
            Ümraniye'de Ece Acar, "Seni öldüreceğim" diyen eşi E'yi şikayet etti. Uzaklaştırma kararı aldırdı ama 2 ayda bitti. Koca geri geldi. Genç kadın, sığınmaevine de gidemedi. Balkondan düşüp can verdi!



            BABA DEĞİL SAPIK
            Iğdır'da Aleyna Ağgül, sevgilisi Göktürk'ün babası Gökhan Argın'ın tecavüzüne uğradı. Ölüme atladı. Sapık, tutuklandı. Daha önce de yine oğlunun arkadaşı Beyza isimli bir kızla birlikte olduğu ortaya çıktı.

            İKİ HAYAT 20 TAKSİT
            Aksaray'da iki genç, 4 yıl önceki trafik kazasında hayatını kaybetti. Sürücüye, 20 taksitte ödenmek üzere 30 bin TL ceza verildi.

            BAŞINA BUZ YAĞDI
            Konya'da buz kütlesi, Şeref Kalfaoğlu'na isabet etti. Yaşlı adam komaya girdi.

            VAKA SAYISI 19 BİN 126
            Türkiye'de dün 312 bin 117 Covid- 19 testi yapıldı. 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

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            Adı Sevgi fragman
            Haberler Yaşam Okuldaki arkadaşlarına konum atan Yusuf U. ve Oğuzhan U. kendilerini ağaca asarak intihar etti
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