İstanbul'a kar yağdı yollar buz pistine döndü! Beşiktaş'ta feci kaza: Kaya kaya yayaya çarptı

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Beşiktaş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir araç, yolda bulunan 2 kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Ulus Mahallesi Okul Yolu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte sokak içerisinde 34 BAV 693 plakalı araç sürücüsü Zafer Mutlu Y. ile 34 ANK 550 plakalı araç sürücü Tahir G. maddi hasarlı kazaya karışıp araçlarından aşağıya indi.