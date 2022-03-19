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    • Yaşam
    • 20.03.2022 01:48
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    • 20.03.2022 01:48
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    Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında ekipler zamanla yarıştı!

    Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gece yarısı dehşet veren bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

    İHA
    Kırıkkale’deki kazada ekipler zamanla yarıştı

    Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.

    Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Ali K. (42) idaresindeki 71 DA 794 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında ekipler zamanla yarıştı!
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