Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında ekipler zamanla yarıştı!

Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.