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    • Yaşam
    • 20.03.2022 00:45
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    • 20.03.2022 00:49
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    Çok acı olay! İlk 13 yaşındaki kızları gördü: Anne ve babası iple asılı halde...

    Uşak’ta çok acı bir olay yaşandı. İple asılı bulunan karı kocanın, evinde yapılan incelemede cinayet bulgularına rastlanılmadı. Anlaşarak ölüme gittikleri belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak 13 yaşındaki kızlarının gördüğü ortaya çıktı.

    Çok acı olay! İlk 13 yaşındaki kızları gördü

    Uşak'ta Yeter Bozkurt ve Hüseyin Bozkurt çifti evlerinde asılı halde bulundu. Çitfin cansız bedeni ilk 13 yaşındaki kızlarının gördüğü ortaya çıktı.

    Dün saat 13.00 sıralarında Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde ikamet ettikleri evde Yeter Bozkurt (39) ve Hüseyin Bozkurt (40) çiftinin asılı cesetleri bulunmuştu. Çiftin cesetleri Uşak Adli Tıp Merkezinde incelemeye alınmıştı.

    CİNAYET BULGUSU YOK
    Evde ekipler tarafından yapılan incelemede çiftin cinayete kurban gittiği yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve birlikte karar vererek ölüme gittikleri belirlendi.



    CANSIZ BEDENLERİNİ KÜÇÜK KIZLARI GÖRDÜ
    18 yaşında oğlu ve 13 yaşında kızı olduğu belirlenen çiftin acı tablosunu ise ilk olarak küçük kızlarının gördüğü ve komşularına haber vererek ekiplerin çağrıldığı öğrenildi. Bozkurt çiftinin cenazelerinin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumunda inceleme altında olduğu belirtildi.

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    Haberler Yaşam Çok acı olay! İlk 13 yaşındaki kızları gördü: Anne ve babası iple asılı halde...
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