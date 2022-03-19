Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.03.2022 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 17:22
    ABONE OL

    Kahreden ölüm! 16 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirdi!

    Arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki liseli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

    Halı saha can aldı!

    Erzincan'ın Kavakyolu semtinde kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.

    Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

    Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Yaşam Kahreden ölüm! 16 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirdi!
        SON DAKİKA