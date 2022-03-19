Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündemde yoğun bir şekilde Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sokak röportajlarında "Ama kafamız nasıl güzel" repliğiyle hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır kayıptı, haber alınamıyordu. Son dakika acı haber sevenlerini oldukça üzdü ve hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Yunus Dönertaş öldü mü, öldürüldü mü?
YUNUS DÖNERTAŞ ÖLDÜ MÜ?
Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.