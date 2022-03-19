Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündemde yoğun bir şekilde Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sokak röportajlarında "Ama kafamız nasıl güzel" repliğiyle hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır kayıptı, haber alınamıyordu. Son dakika acı haber sevenlerini oldukça üzdü ve hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Yunus Dönertaş öldü mü, öldürüldü mü?