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    • Güncel
    • 19.03.2022 18:33
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    • 19.03.2022 18:33
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    Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sokak röportajıyla ünlenen Yunus Dönertaş'tan 8 aydır haber alınamıyordu ve son dakika acı haber geldi. Peki Yunus Dönertaş öldürüldü mü, işte güncel gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı!

    Gündemde yoğun bir şekilde Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sokak röportajlarında "Ama kafamız nasıl güzel" repliğiyle hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır kayıptı, haber alınamıyordu. Son dakika acı haber sevenlerini oldukça üzdü ve hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Yunus Dönertaş öldü mü, öldürüldü mü?

    YUNUS DÖNERTAŞ ÖLDÜ MÜ?

    Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

    Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

        YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR?

        Yunus Dönertaş'ın videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti.

        İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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        Haberler Güncel Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
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