Korona son durum! Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
18 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
18 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU