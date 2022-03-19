Avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katleden cani Oktay Dönmez'in savunması pes dedirtti

Tarihler, 10 Ocak'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Avukat Dilara Yıldız, İstanbul Tuzla'da bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada, yeni bir gelişme gündeme geldi.

Savcılık, aylık tutukluluk incelemesinin yapılması için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Tutukluk incelemesine SEGBİS yoluyla kaldığı cezaevinden bağlanan şüpheli Oktay Dönmez, savunmasında ''Olayın tamamı tarafıma yapılan bir kumpastır. Karşı taraf avukat kimliğini kullanarak bana oyun oynamıştır. Ben yaşanan olayı planlamadım, tasarlamadım. Beni restorana kendisi götürdü. Aramızda husumet yoktu, ben gitmek istedim fakat kendileri beni göndermediler. Karşı taraf çok kalabalıktı'' dedi.

Oktay Dönmez, cinayetten önce Dilara'nın evinde 10 gün saklanmıştı.