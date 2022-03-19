Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katleden cani Oktay Dönmez'in savunması pes dedirtti

    10 Ocak tarihinde kan donduran vahşet bir yaşandı. Oktay Dönmez, avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katletti. Savunması pes dedirtti: Bana kumpas kurdu.

    Seda Nur Günaydın
    Bak şu katile

    Tarihler, 10 Ocak'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Avukat Dilara Yıldız, İstanbul Tuzla'da bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada, yeni bir gelişme gündeme geldi.

    Savcılık, aylık tutukluluk incelemesinin yapılması için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Tutukluk incelemesine SEGBİS yoluyla kaldığı cezaevinden bağlanan şüpheli Oktay Dönmez, savunmasında ''Olayın tamamı tarafıma yapılan bir kumpastır. Karşı taraf avukat kimliğini kullanarak bana oyun oynamıştır. Ben yaşanan olayı planlamadım, tasarlamadım. Beni restorana kendisi götürdü. Aramızda husumet yoktu, ben gitmek istedim fakat kendileri beni göndermediler. Karşı taraf çok kalabalıktı'' dedi.

    Oktay Dönmez, cinayetten önce Dilara'nın evinde 10 gün saklanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Yaşam Avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katleden cani Oktay Dönmez'in savunması pes dedirtti
        SON DAKİKA