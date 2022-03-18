Türkiye günlerce Avukat Dilara Yıldız cinayetini konuşmuştu! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
TÜRKİYE DİLARA YILDIZ CİNAYETİNİ KONUŞMUŞTU
Savcılık, korkunç cinayetle ilgili detaylı araştırmalarına devam ederken cezaevinde bulunan şüpheli Oktay Dönmez'in aylık tutukluluk incelemesinin yapılması için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.
''AVUKAT KİMLİĞİNİ KULLANIP KUMPAS YAPTI''
Hakimlikteki tutukluluk incelemesine SEGBİS yoluyla kaldığı cezaevinden bağlanan şüpheli Oktay Dönmez, yaptığı savunmasında, ''Olayın tamamı tarafıma yapılan bir kumpastır.