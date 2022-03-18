Türkiye günlerce Avukat Dilara Yıldız cinayetini konuşmuştu! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!

NE OLMUŞTU?

Korkunç cinayet, 10 Ocak 2022 tarihinde Tuzla'daki bir restoranda yaşanmıştı. İddiaya göre Ailesini görmek için Samsun'a giden avukat Dilara Yıldız, evine döndüğünde karşısında eski nişanlısını bulmuş, 10 gündür genç kadının evinde kaldığı anlaşılan Oktay Dönmez, iddiaya göre hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobilini kendisinin üzerine yapması için 29 yaşındaki Dilara Yıldız'a baskı yapmış, silah zoruyla genç kadını alıkoymuştu.