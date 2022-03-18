Üsküdar’da 700 bin liralık gasp! Kurye kurşun yağdırdı

Üsküdar'da döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, bankadan çektiği 700 bin lirayı gasp eden şüphelilerden birini tabancayla ateş ederek yaraladı. Diğer gaspçılar yaralı arkadaşlarını hastanenin acil servis kapısına bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GASP ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, Altunizade Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, bir banka şubesinden 700 bin lira çekti. Banka çıkışında emekli polis, iki kişi tarafından gasbedildi. İki kişi, arkasından gelip yere yatırdıkları kuryenin elindeki çantayı aldı. Gaspçılar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalışırken emekli polis arkalarından gelerek ateş etti.