Yunus Şahin 3 gündür her yerde aranıyordu! Öldürüldükten sonra yakılıp gömüldüğü ortaya çıktı... Kan donduran itiraf

İTİRAF ETTİ: ÖLDÜRÜP YAKTI SONRA GÖMDÜ

Polisteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Ö.G., Şahin ile aralarında çıkan tartışmanın ardından Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi Gediz Kenarı mevkiindeki kendisine ait tarlada tabancayla vurduğunu, tarladaki kasa ve çalılarla birlikte Şahin'in cesedini yakıp daha sonra gömdüğünü anlattı.

Ö.G.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Ö.G.'nin Şahin'i öldürüp yaktıktan sonra gömdüğünü tarif ettiği bölgede yaptıkları araştırmada, Şahin'in toprağa gömülü cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.G.'nin ağabeyi A.G.'i de gözaltına aldı.