Ümraniye'de dün gece balkondan düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli eşi adli kontrolle serbest

"15 GÜN ÖNCE DE KAFASINA BARDAKLA VURUYOR YİNE MUTFAKTA"

Ece Kılıçaslan Acar'ın ablası Ebru Aydın, "Son 2 senedir şiddetlendi bu olay. 2,3 ay önceye kadar 3 tane çocuk var evde. Kardeşimi odaya sokuyor yumruklarla yüzüne vuruyor, suratını morartıyor. Kesinlikle bizi arayıp haber vermediler. Kardeşimi tembihliyorlar 'sakın anneni arama' diye. Ondan 15 gün önce de kafasına bardakla vuruyor yine mutfakta. Kafasına 5 dikiş atıyorlar. Bu hastane kayıtlarına geçmesin diye de orada eskiden 'Sünnetçi Fatih' diye biri varmış. Sonradan klinik açmış ama eskiden yasa dışı çalışıyormuş sünnet yapıyormuş. Ona gidip diktiriyorlar. Bu hastane kayıtlarında gözükmüyor" dedi.

"1 BUÇUK 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA RUHSATSIZ SİLAHINI YA DA POMPALIYI BİLMİYORUM DAYIYOR "

Konuşmasına devam eden Aydın, "2021 Kasım ayıydı. Biz kardeşimin evine gittik çocuklarımı da götürdüm. Biz gitmeden önce kardeşim yine evden ayrılmak istiyor. Bu da gidemezsin diye beşikteki 1 buçuk 2 yaşındaki çocuğa ruhsatsız silahını ya da pompalıyı bilmiyorum dayıyor. 'Eğer ki gidersen bu çocuğu vuracağım' diyor. Kardeşim bize anlattı. O ara evden çıktı o. Sürekli kapıya gelip, 'Ece benimle muayene istasyonuna gel' diyor, yani iş yerine çağırıyor. Sabahın körü, belinde silah. Onu öldürecekti o zaman. Ece bilerek, 'Tamam sen git geleceğim' dedi. Sonra biz hemen polisi aradık. Bizi çocuklarla apar topar çıkarttılar oradan. Gitti kardeşim şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı da çıkardı. Ama 15-20 gün sonra allem etti, kallem etti yine kardeşimi kandırdı, ya da tehditle döndü evine" diye konuştu.

"KARDEŞİM EN SONUNDA DAYANAMADI SAÇLARINI SIFIRA VURDURDU"

Eşinin kardeşine sürekli psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen Aydın, "Aşağılıyordu, dövüyordu. Kardeşim en sonunda dayanamadı. Kıskanıyordu, 'Onunla mı görüştün, bununla mı görüştün, böyle mi yaptın' diyordu. Olmayan şeyleri kafasında kuruyordu. Kardeşim de en sonunda dayanamadı, saçlarını sıfıra vurdurdu. Dedi ki, 'Al bundan sonra beni kimse beğenmez'. Kardeşim benim o kel kafasıyla mezara girdi. Ölmeden 2 gün önce hafta sonu kar yağdı. Çıktık gece dışarıda kar topu oynadık. Resimlerimiz, videolarımız var. Hiçbir şey yoktu. İntihar edecek insan kar topu oynar mı" dedi.