Ümraniye'de dün gece balkondan düşerek ölen Ece Kılıçaslan Acar'ın şüpheli eşi adli kontrolle serbest

Olay 16 Mart gecesi saat 03.15 sıralarında Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis, 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Ece Kılıçaslan Acar'ın 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonundan düşerek yaralı bir şekilde hastaneye getirildiğini ve hastanede hayatını kaybettiğini karakola bildirdi. Savcılık talimatı üzerine Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi E. Acar (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
"KARAKOLA BAŞVURMAYIN' DEDİLER. DAMAT BENİ ARADI 'BAK KIZINA DAHA FAZLA EZİYET YAPARIM' DEDİ"
Ece Kılıçaslan Acar'ın annesi Cemile Ayfer Gürsel, "Benim kızım 10 senelik evli. Lise çağlarında tanıştılar. Sürekli kızım şiddet gördü. Evlendikten sonra sürekli şiddet gördü. İftiralara uğradı. Kızıma olmadık iftiralar atılıyordu. Sürekli kızımı dövüyordu, eziyet ediyordu. Kızım bana hep anlatıyordu, son zamanlarda anlatmamaya başladı. Çünkü hep tehdit ediyorlarmış. Ben karakola başvurduğum zaman beni arıyorlar. 'Karakola başvurmayın' dediler. Damat beni aradı 'Bak kızına daha fazla eziyet yaparım' dedi. Ben savcılığa, her yere dilekçemi verdim. Çocuğuma torunlarıma hepsine şiddet uyguluyor. Çocuğumu soyup soyup üstüne bakıyor, acaba üzerinde bir leke var mı diye. Çocuklarımın yatağını kesiyor, üzerinde ne lekesi arıyorsa, laboratuvara gönderip test ettirmek istiyor. Kızımın elbiselerini alıyor, kaynanasına kayınbabasına, görümcelerine 'Bunun üzerinde sperm örnekleri var bakın görmüyor musunuz' diyor. Madde kullanıyor, madde bağımlısı. Kızım da 'Anne madde kullandığı zaman şiddeti artıyor' dedi. Kızım, 'Eve geldiği zaman gecenin ikisinde üçünde ben uyuyorum. Beni yataktan kaldırıyor, karşısına alıyor beni aldattın mı diye soruyor. Ben yemin ediyorum yapmadım dediğim halde tokatları yapıştırıyordu' dedi. 'Anne ben dayanamıyorum.' dedi. Aldım ben kızımı bir kere getirdim buraya" diye konuştu.
"BENİM KIZIM ASLA BALKONDAN KENDİNİ ATACAK BİR İNSAN DEĞİLDİ"
Acı haberi aldığı anda yaşadıklarını anlatan Gürsel, "Gece saat 03.00'de eltisi Raziye Acar beni aradı. 'Ablam, neden almadın bu kızı bunların elinden. Bu kızı balkondan düşürmüşler. Bu kız mahvoldu neden almadın götürmedin. Abla yetiş.' dedi. Benim kızım asla balkondan kendini atacak bir insan değildi. Onun 3 tane evladı var. Hep onlar için katlandı. Bir insan mutfakta kahve içerken nasıl atar kendini" şeklinde konuştu.