Kızının ameliyat parası buhar oldu! İçinde 12 bin lira olan çantayı yere düşürdü

Aradım ve çevredeki esnaflara sordum daha sonra bir esnaftan güvenlik kamerası görüntüsü buldum. Ve eşimin araçtan inerken çantayı düşürdüğünü gördüm. Görüntüleri emniyete verdim eve ifademi de verdim. 3 gün sonra savcılığa gittim. Orada da aynı şekilde ifademi verdim ve bana bu erken ya da geç bulunur eşkali belli dendi. Şuanda mağdurum içinde ise 12 bin TL para bir çeyrek altın ile birlikte anahtarlarım vardı. Ben şuan çok mağdurum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum. Para kızımın ameliyat masrafıydı. Zaten stres yaşıyordum bu ikinci stres oldu" diye konuştu.

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