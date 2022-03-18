Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte

Bu acımasız dolandırıcılık yöntemi, geçtiğimiz haftalarda instagramda 'Celal_bebek' ismiyle açılan ve 6 bin 191 takipçisi olan bir profil tarafından kullanıldı. Profilde sözde 'İlknur' isimli bir kadın, çocuğunun bir yıldır solunum cihazına bağlı yaşadığını, tedavisi için 55 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtiyor.
Oysa hesapta paylaşılan fotoğraf internetten aratıldığında, Sakarya'da yaşayan Azra isimli bir bebeğe ait olduğu ortaya çıkıyor. Sözde Celal bebeğe bağış toplamak için valilikten alınan iznin ise, kanser tedavisi gören Ayşe Nur İnak isimli bir çocuk için verildiği anlaşılıyor. Dolandırıcılar hasta çocukla ilgili gönderilen mesajları ise 'Evladım yoğun bakımda' cevabıyla geçiştirip, soru gönderen hesapları engelliyor.
Hasta çocuk fotoğrafları kullanarak dolandırıcılık yapanların nasıl anlaşılabileceği konusunda DHA'ya açıklama yapan Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, son zamanlarda bu yöntemin çok kullanıldığını belirterek, dolandırıcıların sadece para talep etmekle kalmayıp aynı zamanda yasal olduğu iddia edilen linklerle kredi kartı bilgilerini de ele geçirdiğini belirtti.