Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hasta çocukların fotoğraflarını sosyal medyada kullanıp para toplamaya çalışıyorlar! İzinleri de sahte

Bu acımasız dolandırıcılık yöntemi, geçtiğimiz haftalarda instagramda 'Celal_bebek' ismiyle açılan ve 6 bin 191 takipçisi olan bir profil tarafından kullanıldı. Profilde sözde 'İlknur' isimli bir kadın, çocuğunun bir yıldır solunum cihazına bağlı yaşadığını, tedavisi için 55 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtiyor.