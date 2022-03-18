Telefon dolandırıcılarına 9 ilde operasyon! Çete lideri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis ve savcı süsü vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da içinde olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı. Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli ise İstanbul Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı.