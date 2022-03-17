İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
VALİ YERLİKAYA İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
İstanbul'da beklenen kar yağışı bugün başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.