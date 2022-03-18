Son dakika: Ümraniye'de 4 katlı binadaki yangında can pazarı! Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar





Yangın çıkan dairede yaşayan Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu. Bir mahalleli, "Yangın alt katta çıktı. Üst katta aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı. Camda beklediler. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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