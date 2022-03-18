Cinsel fantezi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran kadının röntgen filmi çekildikten sonra ortaya çıkanlar görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
Taramalar sonucu öncelikle vücudun bir enfeksiyonla savaştığı ortaya çıktı.
İdrar yolları enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvuran kadının röntgen filmi çekildikten sonra ortaya çıkanlar görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
Taramalar sonucu öncelikle vücudun bir enfeksiyonla savaştığı ortaya çıktı.
Yapılan röntgen çekimi sonrası ise cam tespit edildi. Yıllardır duran camın dışı zaman içinde mesane taşıyla çevrildiği için hemen fark edilemedi.
Bardak görselleri temsilidir
Kadının mesanesindeki cam idrar yollarını tıkadığı için yıllar içinde bardağın etrafı sert mineral kütleler tarafından örtülmüştü. Doktorlar hem mesane taşını hem de 4 yıldır orada duran bardağı çıkarmak için hastayı ameliyata aldı.
Bardak görselleri temsilidir
İddialara göre; Tunuslu kadın bardağı cinsel ilişki oyuncağı olarak kullandı. Doktorlar, insanların ya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle ya da zevk için kasıtlı olarak cinsel organlarına veya vücudun başka yerlerine çeşitli cisimler soktuklarını ancak bunu kesinlikle tavsiye etmediklerini dile getirdi.
Bardak görselleri temsilidir
45 yaşındaki Tunuslu kadın, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.