Dünya estetik için Türkiye'ye koşuyor! Plastik cerrahide Türkiye farkı

Sosyal yaşamın birçok alanının ciddi şekilde sekteye uğradığı pandeminin ilk yılında sağlık alanında zorunlu olmayan ameliyatların tümü ertelendi, hastaneler Kovid-19 endişesiyle en çok çekinilen mekanlar haline geldi.
Ülkelerin kapanmaları nedeniyle sağlık turizminin de ciddi şekilde etkilendiği bu dönemde Türkiye, estetik ve plastik cerrahide de cerrahi olmayan estetik işlemlerde de büyüme gösterdi. Bu büyüme, ISAPS'ın dünya çapında yapılan kapsamlı araştırmasında da ortaya konuldu. ISAPS Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, ISAPS'ın dünyada estetik cerrahi ve cerrahi olmayan operasyonların tahmini sayılarının saptanması konusunda global anket yapan tek kuruluş olduğunu söyledi.
Çerkeş, bu nedenle anketin dünyadaki en önemli medya kuruluşları tarafından referans olarak kabul gördüğünü belirterek, çalışmanın sadece plastik cerrahlar tarafından cevaplandırıldığı için diğer branşlarca gerçekleştirilen işlemlerin tahmini sayısını göstermediğini, muhtemel sayıların belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini aktardı.