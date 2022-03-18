Dünya estetik için Türkiye'ye koşuyor! Plastik cerrahide Türkiye farkı

PANDEMİDE EN ÇOK BURUNLAR DÜZELTİLDİ

Türkiye'de en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatının burun estetiği olmayı sürdürdüğünü ancak son rapora göre ilk 5 ameliyatta sıralamanın değiştiğinin görüldüğünü belirten Yücel, bu ameliyatları, burun estetiği, liposuction, meme büyütme, göz çevresi estetiği ve yüze yağ enjeksiyonu şeklinde sıraladı.

Prof. Dr. Yücel, "Rapora göre, tüm estetik işlemler dikkate alındığında Türkiye dünyada en çok işlem yapılan 5. ülke durumunda. Cerrahi olmayan işlemlerde dünya sıralamasında ise botoks, dolgu ve mezoterapilerin de yer aldığı enjekte edilebilen işlemler listesinde dünya dördüncüyüz." diye konuştu.

EN ÇOK HASTA ALMANYA'DAN GELDİ

Türkiye'de estetik işlemlerin yüzde 25,8'ini yurt dışı hastaların oluşturduğunu ve büyük bölümünün şirketler kanalıyla geldiğini anlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalar, en çok Almanya, İngiltere ve Fransa'dan geliyor. Buralar yoğun Türk nüfusun ve girişimci iş insanlarının yaşadığı ülkeler, canlı bir sağlık turizmi de var. Orta Doğu ülkelerinin daha geride olması şaşırtıcı ancak bu da saç ekiminde plastik cerrahların payının küçük olması şeklinde yorumlanabilir. Bilindiği gibi saç ekimi sektörü plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından yapılması gerektiğine rağmen hekim olmayanların bile çok sayıda işlem yaptığı çok büyük bir merdiven altı sektör durumunda."