Sahibinden ikinci el araçta anlaşmalı eksper tuzağı! 106 bin TL ödedi hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da internette gördüğü bir otomobili beğenerek almak isteyen Miktat Fırat, iddiaya göre otomobili satan kişi ile ekspertiz firmasının tuzağına düştü. İddiaya göre, kilometresi gizlenen ve ekspertiz raporuna göre hasarları belirtilmeyen otomobili alan Fırat, gerçeği bir başka ekspertiz firmasına götürdüğünde öğrendi.
İstanbul'da şubat ayında beğendiği bir otomobili alan Miktat Fırat, ortaya çıkan gerçekle şoke oldu. Otomobili almak için satıcının götürdüğü ekspertiz firmasına güvenen Fırat, onlarca problemi olan ve kilometresi 300 bin kilometre küçültülmüş otomobili satın aldı. Otomobili aldıktan kısa süre sonra problemlerle karşılaşan Miktat Fırat, araç muayene istasyonunda çalışan bir tanıdığının yönlendirmesi ile otomobili, Sultangazi'de bulunan başka bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin kilometresinin düşürüldüğünü ve çok sayıda probleminin bulunduğunu öğrendi.
Bunun üzerine Miktat Fırat, hem ekspere hem de otomobili satın aldığı kişiye ulaştı. Fırat, eksperin ve otomobili satın aldığı kişinin kusurları kabul etmediğini söyledi. Fırat, hem ekspertiz firmasından hem de otomobili aldığı kişiden şikayetçi oldu.