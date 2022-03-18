Sahibinden ikinci el araçta anlaşmalı eksper tuzağı! 106 bin TL ödedi hayatının şokunu yaşadı

Araç muayene istasyonunda çalışan bir arkadaşım var. Ona sordum. Bana orijinal olmadığını söyledi. Sonra başka bir ekspertiz firmasına getirdim. Burada yapılan detaylı incelemede bize çok farklı şeyler söylediler. Bugün yalan beyanda bulunan eksperi aradım. Bana, 'Devlet bana bir şey yapamaz' dedi. Aracı aldığım kişi ile görüştüm. Böyle bir araç satmadığını söyledi. Nasıl bir dolandırıcılığa düştüm anlamıyorum" şeklinde konuştu.