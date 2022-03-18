Anne bedduası tutar mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Yolculuk zamanında bu farz rekatları şöyle olur: Sabah iki, öğle iki, ikindi iki, akşam üç ve yatsı iki rekattır. Hz. Peygamber (sav), miraçtan önce de -ki beş vakit namaz miraçta farz kılındınamaz kılardı. Kıldığı namaz ikişer rekât şeklindeydi. Namaz çok önemli olmakla beraber, her namazın farziyetine inanmakla beraber, kılmayanlar yine Müslümandır. Ancak günahkardır. Böyle bir insanın kestiği kurbanın eti yenir.