Anne bedduası tutar mı? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Özellikle anneler çok dikkatli olmalı ve evlatlarına beddua etmemeliler…
Bilakis onların ahlakı, ıslahı ve edebi için Allah'a dua edilmelidir. Hz. Peygamber (sav) annesini üzen birine, "Senin cennetin annendedir." buyurmuştur. Bazı anneler bedduayı alışkanlık haline getiriyorlar.
Sonra bedduaları tutunca da "Neden böyle oldu?" diyorlar. Beddua tutunca üzülen yine anneler olur. Annelerin sebepsiz ya da sudan sebeplerle evlatlarına beddua etmeleri, anneyi de günaha sokar. Evlat bu bedduayı hak etmezse beddua döner ve anneyi yakalar. Hz. Peygamber (sav), "Kendilerinize ve evlatlarınıza beddua etmeyin.