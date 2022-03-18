2 kamyon dolusu bıçak çaldılar! Jandarma enseledi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde 2 ay önce fabrikadan 2 kamyonetle çok sayıda bıçak çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada; çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayına karışanları tespit etti.