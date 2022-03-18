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    • Yaşam
    • 18.03.2022 14:28
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    • 18.03.2022 14:28
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    2 kamyon dolusu bıçak çaldılar! Jandarma enseledi

    Denizli'de fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak çalıp, hurdacıya sattığı belirlenen 6 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    2 kamyon dolusu bıçak çaldılar! Jandarma enseledi

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde 2 ay önce fabrikadan 2 kamyonetle çok sayıda bıçak çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada; çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık olayına karışanları tespit etti.

    Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltındaki M.E. (54), Ş.Ç. (57), M.E. (27), Ü.T. (45), Ö.Y. (38) ve O.C.T. (21) dün adliyeye sevk edildi. Ö.Y., M.E., Ü.T. ve M.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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