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    • Yaşam
    • 17.03.2022 18:57
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    • 17.03.2022 18:59
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    Son dakika: İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk %85 seviyelerine yükseldi

    İstanbul'un hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında trafik yoğunlulğu yaşanıyor. Mesai bitiminde kent genelindeki yoğunluk yüzde 85 seviyelerine çıktı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e yükseldi!

    İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

    Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.



    D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan Maltepe'ye kadar iki yönde de trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu Ümraniye ve Ataşehir mevkilerinde de trafik yavaş ilerliyor.

    Tuzla Tersane Kavsağı, Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı mevkileri ile TEM Samandıra-Kartal bağlantı yolunda yoğunluk gözleniyor.

    AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK VAR
    Beşiktaş, D-100 Çağlayan kavşağı, Mecidiyeköy mevkileri ile TEM Hasdal'da yoğunluk yaşanıyor.

    D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu ve O3 ve Hal yolu gibi bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ'da başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar sürüyor.



        Sahilde ise Kennedy Caddesi'nde yoğunluk gözleniyor.

        %85 YOĞUNLUK
        Edinilen verilere göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü.
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