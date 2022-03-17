Son dakika: İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk %85 seviyelerine yükseldi

AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK VAR

Beşiktaş, D-100 Çağlayan kavşağı, Mecidiyeköy mevkileri ile TEM Hasdal'da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu ve O3 ve Hal yolu gibi bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ'da başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar sürüyor.