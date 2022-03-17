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    • Yaşam
    • 17.03.2022 18:33
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    • 17.03.2022 18:35
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    Çekirge bir sıçradı iki sıçradı... 2 kez mağdur edilen Zerrin teyze dolandırıcıyı yakalattı

    İstanbul'da bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., Kadıköy'de Zerrin D. (76) adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı. Üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak büyük bir soğukkanlılıkla oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı ve polislerce yeri belirlenen Özbekistan uyruklu dolandırıcı G.K.İ. yeri tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

    Bu kez dolandırıcı oyuna geldi!

    İstanbul'da bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., Kadıköy'de Zerrin D. (76) adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı.

    İKİ KEZ PARA ALDI
    Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından üst üste iki kez para aldı.

    İlk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmayan ve ikincide 16 bin lirayı alan Zerrin teyze dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi.

    ÜÇÜNCÜ ARAMADA TUZAĞA DÜŞTÜ
    Sabah'ta yer alan habere göre üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak büyük bir soğukkanlılıkla oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı ve polislerce yeri belirlenen Özbekistan uyruklu dolandırıcı G.K.İ. yeri tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

    Dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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    Haberler Yaşam Çekirge bir sıçradı iki sıçradı... 2 kez mağdur edilen Zerrin teyze dolandırıcıyı yakalattı
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