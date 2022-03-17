Çekirge bir sıçradı iki sıçradı... 2 kez mağdur edilen Zerrin teyze dolandırıcıyı yakalattı

İstanbul'da bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., Kadıköy'de Zerrin D. (76) adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı.

İKİ KEZ PARA ALDI

Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından üst üste iki kez para aldı.