Sakarya'da 'köpek' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı 1 tututuklama

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı.

'KÖPEK' SEBEBİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA SONRASI ATEŞ ETTİ

Yeni Mahalle 5021. Sokak'ta dün yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkonundan köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.