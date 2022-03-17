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    • Yaşam
    • 17.03.2022 19:20
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    • 17.03.2022 19:35
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    Sakarya'da 'köpek' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı 1 tututuklama

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1 kadın köpeklerle ilgili tartıştığı bir çifti silahla vurarak yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Köpek tartışması kanlı bitti!

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı.

    'KÖPEK' SEBEBİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA SONRASI ATEŞ ETTİ
    Yeni Mahalle 5021. Sokak'ta dün yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkonundan köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Z.T. adliyeye sevk edildi.

    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Olayda yaralanan çift, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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    Haberler Yaşam Sakarya'da 'köpek' tartışması kanlı bitti: 2 yaralı 1 tututuklama
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