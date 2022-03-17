Son dakika: İstanbul Sarıyer'de korku dolu anlar! Tek katlı gecekondu alev alev yandı

Yanan gecekondunun çocukluk arkadaşına ait olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Engin diye bir arkadaşımız, çocukluk arkadaşım benim. Gittim kendisiyle de konuştum. Bir anda elektrikleri kesilmiş. Sonra dışarı çıkıp bakmış. Benim evimde neden elektrik yok, diye şaşırmış. Arka tarafa mutfağa geçiyor. Arka taraf kıpkırmızı. Ondan sonra salona geçiyor. Bir anda tavanın alev aldığını görmüş. Evde yalnız, tek başına yaşıyor zaten. Şimdi kendisiyle de konuştum. Allah'a şükür arkadaşımızda bir şey yok. Çok eski bir evdi zaten. Yeni yaptırmıştı. Bende şükürler olsun bir şey yok gelen mala geldi" diye konuştu.