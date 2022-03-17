Karabük'te lise öğrencisi iki arkadaş 'not' bırakıp intihar etti! WhatsApp mesajı ortaya çıktı...

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.