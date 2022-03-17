Oxford’a kabul edilen Ege arkdaşım olmadan gitmem dedi, ikisi bu sefer Massachusetts Institute Of Technology kazandı





'ÇOK MUTLUYUZ'

Ege Kabasakaloğlu, dünyanın en iyi üniversitelerinden Oxford'a kabul aldı ancak arkadaşına "Ben sensiz Oxford'a bile gitmem" dedi. Bu kez ikisi birlikte yine dünyanın en iyi teknik okullarından olan Massachusetts Institute Of Technology'e (MIT) kabul aldı. Birlikte çalışıp, birlikte emek veren, birlikte laboratuvarlarda sabahlayıp birlikte hayal kuran iki kanka, "Çok mutluyuz. Hayallerimiz gerçek oldu. Dünyanın en iyi mühendisleri olup; ülkemiz ve bayrağımız için her zaman çalışacağız" dedi. Öğrencilik hayatları boyunca bilgisayar, robotik, fizik olimpiyatlarında kazandığı madalyalarla öne çıkan Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada başarı elde etti. Ege ve Yaman tüm öğrencileri burslu olarak kabul eden MIT'de mühendislik eğitimi almak üzere kabullerinde lise eğitimleri boyunca katıldıkları robotik çalışmalarının büyük etkisi olduğunu belirtti.

Merve BİLKAY

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