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    • Yaşam
    • 17.03.2022 05:04
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    • 17.03.2022 05:04
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    Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isim Kunt Tulgar hayatını kaybetti

    Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Kunt Tulgar 76 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı olan Kunt Tulgar; Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalıştı.

    Yeşilçam’ın usta ismi Kunt Tulgar vefat etti

    Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar'ın(76) hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.



    Yeşilçam'da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar yaşamını yitirdi. Tulgar bir süredir Maltepe'de bulunan huzurevinde yaşıyordu.



    KUNT TULGAR KİMDİR?
    Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

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    Haberler Yaşam Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isim Kunt Tulgar hayatını kaybetti
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