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    • Yaşam
    • 16.03.2022 17:25
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    • 16.03.2022 17:25
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    Düzce'de yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı

    Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, Kardüz Yaylası’na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen Bahadır Yamak, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Durumunu sağlık ekiplerine bildiren Yamak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

    DHA
    Tamir için yaylaya çıktı! Donmaktan kurtarıldı

    Olay, öğle saatlerinde, Gölyaka Kardüz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kardüz Yaylası Yanık mevkiinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti.

    Yamak durumunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden UMKE görevlileri, araçların giremeyeceği bölgeye yaya giderek Yamak'ı kurtardı.

    Termal battaniye ile vücut ısısı normale döndürülen Yamak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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    Haberler Yaşam Düzce'de yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı
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