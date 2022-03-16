Düzce'de yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen donmaktan kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde, Gölyaka Kardüz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kardüz Yaylası Yanık mevkiinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti.