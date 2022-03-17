Kadıköy'de yürek burkan kaza! Uçak mühendisi olacaktı feci şekilde can verdi

Kaza, 00.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil, D-100 Karayolu'nda seyrederken Yenisahra'da yol ayrımına geldiğinde bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilin motoru yerinden koparak yaklaşık 200 metre ileriye fırladı. Feci kazanın ardından gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"SON BİR İKİ TUR..."

Sabah'ta yer alan habere göre, Gece saatlerinde feci kazanın kurbanı olan lise 3'üncü sınıf öğrencisi genç Saltuk Buğrahan Demir'in dayısı Şakir Kılıç, Adli Tıp Kurumu'nun önünde konuştu:

Buğra 45 gün önce Koronavirüs nedeniyle babasını kaybetti. Cenazenin ardından en metanetli kişi oydu, hepimizi o teselli etti çok güçlü durdu. Bunalımda olduğu söylenilemezdi. Gece arabayı alıp sürüşe çıkmış. Araba lüks ve spor bir arabaydı, çok hızlıydı. O gece de hava yağışlıydı, o da aracın kontrolünü kaybedip bariyere vurmuş. Babasının ölümünden sonra araba satılacaktı, hatta alıcısı bile hazırdı bir iki güne evrak işleri de tamamlanacaktı. Buğrahan belki de arabayla son bir tur atayım diye çıktı. Tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı, büyük hayalleri vardı ama kaza bizi ondan kopardı.