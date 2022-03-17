İzmir’de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen K.A., C.A. ve M.A. adlı 3 şüpheli üzerinde çalışma yürüttü.