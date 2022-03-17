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    • Yaşam
    • 17.03.2022 14:42
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    • 17.03.2022 14:42
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    İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

    İzmir Ödemiş ve çevre ilçelerde, vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç veren, borcunu ödeyemeyen vatandaşları da icra yoluyla mağdur eden çete çökertildi. Operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

    İzmir’de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen K.A., C.A. ve M.A. adlı 3 şüpheli üzerinde çalışma yürüttü.

    Çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları arayarak yardımcı olabileceklerini, karşılığında faizi ile borçlandırarak senet aldıkları, senetleri ödeyemeyenleri icra takibi yoluyla mal edimlerine şerh koydurduklarını tespit etti.



    KISKIVRAK YAKALANDILAR
    Yürütülen çalışmaların ardından şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslerine, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 adet dolu senet, 1 boş senet, 3 adet çek ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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    Haberler Yaşam İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı
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