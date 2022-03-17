🙏🏻6 - 100 REKATLIK BERAT GECESİ NAMAZI! Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Berat Kandili, Müslümanların mübarek kabul ettiği, günahların mağfireti için tövbeler edip dualar ettiği, nafile ibadetler gerçekleştirdiği bir gecedir. Üç aylar içinde yer alan Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, bir rahmet gecesi olarak idrak edilir. İslam alimleri bu gecenin namaz kılınarak, Kur'an okunarak ve dua edilerek geçirilmesini tavsiye eder. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler!
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Berat Kandili 17 Mart tarihine denk geliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.
100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir.Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.