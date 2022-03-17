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    • Yaşam
    • 17.03.2022 09:42
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    • 17.03.2022 10:16
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    🙏🏻6 - 100 REKATLIK BERAT GECESİ NAMAZI! Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

    İnsanlar için hesaplaşma durakları olan bu rahmet gecelerinde tüm müminlere kendilerini sorgulama fırsatı sunulur. Bu özel gecelerde sevdiklerimize, kendimize, ailemize dua edip, Allah'tan hayır niyaz ederiz. Berat Kandili de bu özel gecelerden biridir. Berat tövbe ve dua zamanıdır. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    BERAT KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta 2022, farz mı? 6 ve 100 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır?

    Berat Kandili, Müslümanların mübarek kabul ettiği, günahların mağfireti için tövbeler edip dualar ettiği, nafile ibadetler gerçekleştirdiği bir gecedir. Üç aylar içinde yer alan Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, bir rahmet gecesi olarak idrak edilir. İslam alimleri bu gecenin namaz kılınarak, Kur'an okunarak ve dua edilerek geçirilmesini tavsiye eder. Peki, Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler!

    BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Berat Kandili 17 Mart tarihine denk geliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

    100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir.Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

        İslam dünyasında dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, Berat Kandili namazı kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlanabilir.

        NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
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        Haberler Yaşam 🙏🏻6 - 100 REKATLIK BERAT GECESİ NAMAZI! Berat Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
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