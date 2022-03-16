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    • Yaşam
    • 17.03.2022 05:35
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    • 17.03.2022 05:35
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    İntihar etmek için evden kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki genç otomobille feci şekilde kaza yaparak hayatını kaybetti

    Kadıköy D-100 Karayolu'nda kan donduran kaza. İddiaya göre 17 yaşındaki genç evde intihar notu bırakarak kaçırdığı otomobille bariyerlere çarparak yaşamanı son verdi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobilin motoru 200 metre ileri fırlarken, bariyerlere ok gibi saplandı.

    DHA
    Kadıköy’de kan donduran kaza

    Kadıköy D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak parçalanan lüks otomobili kullanan 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, feci şekilde hayatını kaybetti. Saltuk Buğra Demir'in evden intihar notu bırakarak kaçtığı iddia edildi.



    Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki 34 SIR 97 plakalı lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı.



    Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



        Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



        Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



        İNTİHAR NOTU BIRAKTI
        Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi.
            Tarihi rivayet hayat buldu
            Haberler Yaşam İntihar etmek için evden kaçtığı iddia edilen 17 yaşındaki genç otomobille feci şekilde kaza yaparak hayatını kaybetti
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