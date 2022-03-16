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    • Yaşam
    • 16.03.2022 12:05
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    • 16.03.2022 12:18
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    DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme

    Ankara'da hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Rapora göre; suçlamaları kabul etmeyen, Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi.

    DNA’sı iç çamaşırında tespit edildi!

    Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi.

    Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.



    SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ
    Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, sanık Hasan Bilgili, "Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Ben bekareti olmadığını öğrendim. Bunu benim üzerimden kapatmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben olaydan dolayı mağdur oldum" diye savunma yaptı. Ç.B., ise Bilgili'nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz'ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt'un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.



        DOSYA İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
        Davanın aşamalarında Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporda, elde edilen bulguların cinsel saldırıyı destekler nitelikte olduğu belirtildi. Ancak Ankara Adli Tıp Kurumu'nda alınan raporda ise bu bulgulardan bahsedilmedi. Ç.B.'nin avukatı Şubat 2020'de yapılan duruşmada, raporlar arasındaki çelişkinin nedeninin, delillerin karartılmasından kaynaklandığını iddia ederek, dosyanın tamamı ile daha önce incelenmediğini söylediği bazı delillerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme de bu yönde karar vererek, dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



        DNA ÖRNEĞİ İÇ ÇAMAŞIRINDA ÇIKTI
        İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, delillerin incelenmesinin ardından hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporun büyük bir bölümünde daha önce tespit edilen bulgulara ver verilirken, ilk kez mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili'ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Raporda; "Külot üzerinden alınan 'D' ve 'H' kodlu örneklerden, en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.'ye ve Hasan Bilgili'ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi" denildi.
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        Haberler Yaşam DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme
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