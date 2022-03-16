DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi.
Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, sanık Hasan Bilgili, "Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Ben bekareti olmadığını öğrendim. Bunu benim üzerimden kapatmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben olaydan dolayı mağdur oldum" diye savunma yaptı. Ç.B., ise Bilgili'nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz'ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt'un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.