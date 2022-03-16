DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi! Profesörün, veterinere cinsel saldırı davasında flaş gelişme





SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, sanık Hasan Bilgili, "Ç.B.'ye kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Ben bekareti olmadığını öğrendim. Bunu benim üzerimden kapatmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben olaydan dolayı mağdur oldum" diye savunma yaptı. Ç.B., ise Bilgili'nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz'ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt'un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.