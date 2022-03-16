Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinde flaş gelişme! Cesedi 7 parçaya bölmüşlerdi! Ceza belli oldu





Tutuklu sanık Nubar'ın da, Alpaslan ile birlikte asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini vurgulayan savcı, sanık Alpaslan'ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini ve haksız tahrik altında suçu işlediğini ifade etti.

Alpaslan Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi ile birlikte 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanık Nubar Aslan hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da ayrı ayrı beraat etmeleri istendi.

"OLAY ANLIK GELİŞTİ"

Tutuklu sanık Nurbar Aslan savunmasında "kasten yapılan bir şey yoktur. Olay bir anlık gelişti" dedi. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.