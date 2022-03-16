Komşusu ile ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürülüp parçalara ayrıldı! Haksız tahrik indirimi olmadan müebbet istendi

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alpaslan Aslan SEGBİS sistemiyle bağlanırken, eşi Nubar Aslan bulunduğu cezaevinden getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemleriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdüğünü kaydetti. Sanık Nubar'ın eylemleri olmaması durumunda maktulün sanıklara ait eve gelmeyeceği ve burada sanık Alpaslan'ın eyleminin gerçekleştiremeyeceğini göz önüne alan savcı, Nubar'ın da sanık Alpaslan ile asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini belirtti. Savcı, sanık Alpaslan'ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini ve haksız tahrik altında suçu işlediğini ifade etti. Sanıklardan Alpaslan Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi ile birlikte 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanık Nubar Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da ayrı ayrı beraat etmeleri istendi.

Mütaalaya karşı söz alan müşteki avukatı, "Bizce tasarlayarak işlenmiştir bu cinayet. Bu yönüyle mütalaaya katılmıyoruz. Sanık Alpaslan tarafından canavarca hisle öldürme eylemi işlenmiştir" dedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Sanık Alpaslan Aslan "Söyleyecek bir şeyim yok aleyhime olan şeyi kabul etmiyorum. Bu şahıs evime girdi. Neden evime giriyor" diye konuştu. Mütalaaya karşı savunma yapan Nubar Aslan, "Kasten yapılan bir şey yoktur. Olay bir anlık gelişti" dedi.

Mahkeme heyeti avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılıyor. Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Aslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca maktulü bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade ediliyor.

Sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, sanık Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği kaydediliyor. İddianamede diğer sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri anlatılıyor.