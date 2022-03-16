Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye hayat verdi

Organ nakli, hayat kurtardı. Antalya'da yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk geçirdiği trafik kazası sonucu hayata tutunamadı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine 7 yaşındaki kahramanın 2 böbreği ve karaciğeri kendisi gibi 3 çocuğu hayata bağladı. Dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonla 4 yaşındaki Hızır Araf Aydın ve 12 yaşındaki Burak Aydemir'e böbrek, 13 yaşındaki Fatma Acar'a ise karaciğer nakli yapıldı.