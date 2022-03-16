Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun organları 3 kişiye hayat verdi

Organ nakli, hayat kurtardı. Antalya'da yaşayan 7 yaşındaki bir çocuk geçirdiği trafik kazası sonucu hayata tutunamadı. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine 7 yaşındaki kahramanın 2 böbreği ve karaciğeri kendisi gibi 3 çocuğu hayata bağladı. Dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki operasyonla 4 yaşındaki Hızır Araf Aydın ve 12 yaşındaki Burak Aydemir'e böbrek, 13 yaşındaki Fatma Acar'a ise karaciğer nakli yapıldı.
HAYATIMIZ DEĞİŞTİ...
3 yıldır diyalize giren Hızır Asaf'ın annesi "Bir telefonla hayatımız değişti. Nakilden sonra çocuğumun yüzüne renk geldi" diyerek mutluluğunu anlattı. Karaciğer nakli sayesinde 13 yıldır bağlı yaşadığı cihazdan kurtulan Fatma ise duygularını şöyle anlattı: Artık koşabileceğim, düşsem de mutlu olacağım bir hayatım var.