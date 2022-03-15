İstanbul'da ahır yandı 10 hayvan telef oldu! Fareler kabloları yemiş olabilir

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Ahır sahibinin kardeşi Orhan Bakoğlu olayla ilgili, "Yangın çıktığını duyunca geldik. Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu.