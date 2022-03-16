Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı 40'ı için mevlid daveti yapıldı

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, ailesi de 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor. 10 yıllık eşi Halil Falyalı'nın kaybının ardından sosyal medyada "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" şeklinde paylaşım yapan Özge Taşker Falyalı, şimdi de duygu dolu davetle dikkat çekti. Özge Falyalı; oğulları Cahit ile kızları Nehir ve Irmak adına da yaptığı davette eşi için, "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun" dedi.