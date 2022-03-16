Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı 40'ı için mevlid daveti yapıldı

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, ailesi de 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor. 10 yıllık eşi Halil Falyalı'nın kaybının ardından sosyal medyada "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" şeklinde paylaşım yapan Özge Taşker Falyalı, şimdi de duygu dolu davetle dikkat çekti. Özge Falyalı; oğulları Cahit ile kızları Nehir ve Irmak adına da yaptığı davette eşi için, "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun" dedi.
40 GÜN GEÇTİ
Ailece çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Özge Falyalı, Halil Falyalı için düzenledikleri mevlid ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Aramızdan ayrılışının 40. günü münasebetiyle 18 Mart günü Kumyalı'daki evimizde saat 16.00'da ve 19 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalköy'deki evimizde aziz ruhuna atfen okutacağımız Mevlid-i Şerif'e tüm dost, akraba ve sevenleri davet olunur."