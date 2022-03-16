Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı 40'ı için mevlid daveti yapıldı

    Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’nın 40’ı için eşi mevlid daveti yaptı. Aile fotoğrafının da yer aldığı davetiyede Özge Falyalı, ‘Dünyadaki ışığım, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın’ yazdı.

    ’Eş’siz acı

    KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, ailesi de 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor. 10 yıllık eşi Halil Falyalı'nın kaybının ardından sosyal medyada "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" şeklinde paylaşım yapan Özge Taşker Falyalı, şimdi de duygu dolu davetle dikkat çekti. Özge Falyalı; oğulları Cahit ile kızları Nehir ve Irmak adına da yaptığı davette eşi için, "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun" dedi.



    40 GÜN GEÇTİ
    Ailece çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Özge Falyalı, Halil Falyalı için düzenledikleri mevlid ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Aramızdan ayrılışının 40. günü münasebetiyle 18 Mart günü Kumyalı'daki evimizde saat 16.00'da ve 19 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalköy'deki evimizde aziz ruhuna atfen okutacağımız Mevlid-i Şerif'e tüm dost, akraba ve sevenleri davet olunur."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Yaşam Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı 40'ı için mevlid daveti yapıldı
        SON DAKİKA