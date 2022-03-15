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    • Yaşam
    • 16.03.2022 00:20
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    • 16.03.2022 00:20
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    Malatya'da korku dolu anlar! Baltalı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

    Malatya'da akşam saatlerinde korkunç bir kavga yaşandı. Mualla Ali Karaoğlan (52) ile Arif Aktaş (74) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından baltalar ve bıçaklar çekilince 1 kişi yaralandı.

    AA
    Baltalı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

    Fındık Mahallesi'nde Mualla Ali Karaoğlan (52) ile Arif Aktaş (74) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Karaoğlan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Malatya'da korku dolu anlar! Baltalı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü
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